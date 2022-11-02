شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق "عطاء" يعلن توفير الخدمات لذوى الهمم من الطلاب فى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة " عطاء" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى برونوكول تعاون مع الدكتور ممتاز جرجس بشاى نائب رئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بهدف الإتاحة المكانية لجامعتى الزقازيق والمنوفية حتى يتمكن الطلاب ذوى الإعاقات الحركية، والبصرية من الحركة والتنقل داخل الجامعات لتسهيل ممارستهم للعملية التعليمية.

وقال محمد عشماوى، إن توقيع البروتوكول يأتى استكمالا لما قام به صندوق عطاء برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى من الانتهاء من تطبيق الاتاحة بجامعة عين شمس على اعلى مستوى واستكمال هدف صندوق عطاء فى تطبيق كود ومعايير الاتاحة المكانية بباقى جامعات بجمهورية مصر العربية حيث يهدف الصندوق إلى تحسين جودة حياة الاشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم سعيا للموصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش بأستقلالية عن طريق تمويل ومساندة المشروعات الجادة والهادفة التى تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الاهلية والحوكية ذات الخبرة فى مجال الإعاقة داخل جمهورية مصر العربية مؤكدا انه بموجب هذا البروتوكول سيتم تهيئة وإتاحة الحرم الجامعى الرئيسى بالتركيز على 7 كليات داخل جامعتى الزقازيق، والمنوفية، وهذا عن طريق إتاحة مداخل ومخارج المبانى والأدوار الخاصة بالدراسة من خلال ما يقرب من 115 منحدر معدنى لتسهيل حركة الطلاب ذوى الإعاقة الحركية وتهيئة مبانى الكليات والمداخل الخارجية والممرات والسلالم والحمامات بساند حوائط وغيرها من التدخلات وعمل مشايات كف بصرى للاشخاص ذوى الإعاقة البصرية "المكفوفين وتطبيق كود الاتاحة للطلاب ضعاف البصر من البوابة الرئيسية وحتى مدرجات المحاضرات داخل الكليات لمساعدتهم فى التنقل داخل الجامعة بأستقلالية.

وأشار عشماوى، إلى أنه سيتم تركيب مصعد خاص بكلية علوم ذوى الإعاقة بجامعة الزقازيق ورفع كفاءة وإتاحة دورات مياه مخصصة للطلبة وتنفيذ لوحة ارشادية داخل الحرم الجامعى مدعمة لغة برايل لتوضيح أماكن المكاتب والخدمات المقدمة كما سيتم رفع وعى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من غير ذوى الإعاقة بالجامعات المصرية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم وهذا من خلال استشاريين فى مجال الإعاقة.

ومن جانبه عبر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية، عن اعتزازه الكبير بالتعاون مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" لافتا إلى أن ذوى الإعاقة أحد أهم أولوياتنا، واهتمام الهيئة الإنجيلية الرئيسى هو الإنسان والكرامة الإنسانية.