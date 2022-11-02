شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبعة الجامعة ويوجه بتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمد بحر، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وسعيد محمد علي، أمين عام الجامعة، ومحمد عبد الخالق، الأمين العام المساعد للجامعة، زيارة تفقدية للمطبعة المركزية، للاطلاع على وضعها الراهن والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات والتحول الرقمي، وبحث مع فريق من كلية الهندسة طرق وآليات التطوير مشددًا على ضرورة استثمار الطاقات البشرية الموجودة والإفادة من الآلات والمعدات الصالحة للعمل.

وعرض الفريق الهندسي خطة التطوير، مؤكدين أنها تشمل عدة محاور، منها: التطوير من حيث المنظور المعماري، وتطوير أعمال الكهرباء وأدوات التحكم، وتطوير الماكينات وأدوات الطباعة، وتطوير في الأعمال المدنية، واستحداث نظام آلي للرفع والمناولة داخل المطبعة، ثم تفقد رئيس الجامعة وأعضاء الفريق الهندسي دوائر العمل في المطبعة، ومخازنها واستمع للعاملين فيها.

وأعرب جمال السنيطي، مدير المطبعة، والأستاذ عصام جمال، نائب المدير، وجميع العاملين عن بالغ شكرهم لفضيلة رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وللسيد الأمين العام والأمين العام المساعد؛ لحرصهم على تطوير المطبعة، وتذليل جميع العقبات التي تواجهها.

يذكر أن الفريق الهندسي للتطوير ضم: الدكتور وائل يوسف رئيسًا، وعضوية: الدكتور علي ناصر، والدكتور أيمن أبو سمرة، والدكتور محمد حمودة، والدكتور محمد يسن.