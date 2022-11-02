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القمة العربية الـ32 فى السعودية العام المقبل

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القاهرة - سامية سيد - وافق القادة العرب على عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في السعودية في عام 2023.

جاء ذلك في ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين، التي عقدت بالجزائر على مدى يومي 1 و2 نوفمبر الجاري.


ووافق القادة العرب على إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين دون أن تتحمل الدول الأعضاء أى أعباء مالية.


كما وافق القادة العرب على اعتماد الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي 2030 كوثيقة استرشادية، واعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة2030.


واعتمد القادة العرب – خلال أعمال قمتهم بالجزائر - الإعلان الوزاري حول الإنصاف والتكافؤ بين الجنسيين من أجل استدامة تنموية وبيئية، ووافقوا على آلية عقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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