إحباط محاولة غسل 36 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العقاقير المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تتمثل فى ترويج العديد من الأدوية المخدرة بين أوساط المدمنين، وقيام المذكورين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق (شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضي الزراعية – تأسيس عدد 2 شركة - شراء عدد 8 سيارات ودراجة نارية).

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ بــ(36 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.