بعد انتشاره عبر فيسبوك.. كشف حقيقة فيديو تعرض مذيعة للضرب بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات نشر خبر على إحدى الصفحات الإخبارية بموقع "فيس بوك" يتضمن تعرض مذيعة بالقاهرة للضرب وإحداث إصابتها.

كان قسم المتابعة، رصدت تداول خبر على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى السيدات للضرب وإحداث إصابتها داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبالانتقال والفحص والتقابل مع المذكورة تبين إصابتها باشتباه ارتجاج بالمخ "تم نقلها لإحدى المستشفيات"، قررت بتضررها من (نجلة عمتها وزوجها) وذلك بسبب قيامهما بالتشهير بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فحدثت مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة قاما على إثرها بالتعدي على المصابة وإحداث إصابتها المنوه عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.