شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن رابط التسجيل على منصة "أنا المعلم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التسجيل والدخول على منصة أنا المعلم، https://anaelmoalem.emis.gov.eg/login

وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار حرص الوزارة على النهوض بالتعليم والركيزة الأساسية للتعليم وحيث أن المعلم هو أساس تلك النهضة، قررت الوزارة القيام بتحفيز المعلمين تشجيعا لهم على مثابرتهم وجهودهم المقدمة من أجل تعليم أبناؤنا والنهوض بالمجتمع وبلادنا وتقديرا من الوزارة للمعلمين، وقامت الوزارة بتقديم برنامج للمعلمين باسم أنا المعلم، فهو برنامج تحفيزى تقدمه وزارة التربية والتعليم لأجل المعلمين عن طريق منحهم خصومات لدى بعض التجار بجمهورية مصر العربية على أن يقوم المعلم المسجل عبر موقع الوزارة الإلكترونى بالدخول عليه، ثم يظهر للمعلم أسماء التجار وفروعهم ونسبة الخصم الممنوحة لدى كل تاجر، ثم يختار المعلم من بين التجار المتاحين له من يرغب فى الحصول على تخفيض لدى فروعه.

وقالت الوزارة إنه يتسلم رسالة نصية قصيرة متضمنة نسبة تخفيض محدد يحصل عليه المعلم عند شراءه لاى من المنتجات والخدمات المتوفرة لدى تلك التاجر الذى قام المعلم باختياره.