شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يعلن جوائز 2021 للتفوق وأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس الجوائز بالمركز القومى للبحوث اجتماعا برئاسة الدكتور حسين درويش مصطفى القائم بأعمال رئيس المركز ورئيس المجلس، استعرض فيه النتائج النهائية لجوائز المركز القومى للبحوث لعام 2021 حيث وافق المجلس على منح الجوائز إلى أعضاء هيئة البحوث التالية أسماؤهم فى المجال المبين قرين كل منهم:





أوآل : جوائز التقدير العلمى فاز بها كل من:

1 الدكتور سمير كامل الزياتى الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الاساسية.

2 . الدكتور حسام الدين زكريا محمد الاستاذ الباحث بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الاساسية.

3 .الدكتورة كريمة غنيمى محمد الباحث بمعهد البحوث البيطرية في مجال العلوم الطبية.

4 . الدكتور أحمد صبرى صالح الدين ابراهيم عبدون

األستاذ الباحث المتفرغ بمعهد البحوث البيطرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية.

5 . الدكتورة وفاء محمد عبد الرحيم حسن الباحث بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية في مجال العلوم الزراعية .

6 . الدكتورة كامل محمد محمود الخطيب الباحث بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة في مجال العلوم الهندسية.





ثانيا: جوائز التفوق العلمىفاز بها كل من:

1 . الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الباحث بقسم مواد التعبئة والتغليف بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الاساسية.

2 .الدكتور محمد السيد عبد العزيز الباحث بقسم كيمياء الكائنات الدقيقة بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الاساسية

3 .الدكتورة حنان فاروق على عبد للا الباحث بقسم الكيمياء العالجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية.

4. الدكتور خالد على خالد أحمد الباحث بقسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الزراعية





ثالثا : جوائز التشجيع العلمىفاز بها كل من:

1 .الدكتور طارق سعد شعبان عايشة الباحث المساعد بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال العلوم الكيمائية وتطبيقاتها.

2 .الدكتور أحمد علاء الدين على قاسم األستاذ الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية فى مجال العلوم الصيدلية

3 .الدكتور/ إيمن محمد محمود مصطفى الباحث بقسم الطيف بمعهد البحوث الفيزيقية فى مجال العلوم الفيزيقية.

4 .الدكتورة/ هدى سمير السيد عبد العال الباحث المساعد بقسم األلبان بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم الزراعية.





رابعا: جوائز الرواد فاز بها كل من:

1 .الدكتور / طارق عبد الحليم محمد مراد الباحث المساعد بقسم كيمياء النباتات الطبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية باسم الرائد الدكتور نبيل عبد المجيد صالح

2 .الدكتور/ وليد عبد الحليم عبد الغفار الباحث المساعد بقسم الكيمياء غير العضوية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية باسم الرائد الدكتورة درية محمد محمود

3 .الدكتورة / أمانى محمد سعد النحراوى الباحث المساعد بقسم فيزيقا الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية باسم الرائد محمد عبد القادر محرم

خامسآ : جائزة رئيس المركز القومى للبحوث ألفضل بحث قابل للتطبيق

1 .فاز بها الدكتور/ محمد محمود على محمد الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية.

سادسا: جوائز الأفراد

1 .جائزة الدكتور عبد العزيز محمد قنطوش فى مجال بحوث النسيج

فازت بها الدكتور ة أمينة لطفى عويس محمد األستاذ الباحث المساعد بقسم التحضيرات والتجهيزات لالياف السليلوزية بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج

2 .جائزة الدكتور محمود صدقى محمد صدقى فى مجال الكيمياء العضوية

فاز بها الدكتور/ ممدوح عطيه زهرى أبو زيد الباحث بقسم الكيمياء الخضراء بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية

3 .جائزة الدكتور يحى عبداللطيف )1 )فى مجال السليلوز والورق والأخشاب

فازت بها الدكتورة / دعاء عبد الرحمن محمود حسانين الباحث بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية

4 .جائزة الدكنور يحى عبداللطيف )2 )فى مجال النانو وتطبيقاتها

فاز به الدكتور/ محمود الشحات محمد زكى األستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الضوئية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية.

5 .جائزة الدكتورة فائقة فهمى حنا فى مجال الفيزياء

فاز به الدكتور/ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح منصور الباحث المساعد بقسم فيزيقا الجوامد بمعهد لبحوث الفيزيقية .

6 .جائزة الدكتورة نشوى عجوز فى مجال الأورام السرطانية

فازت بها الدكتورة/ شرين محمد محمد متولى الدالى األستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكة

7 .جائزة الدكتورة عفاف على ندا فى مجال الكيمياء الضوئية

فاز بها الدكتور/ رضا محمد عبد الحميد األستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء العضوية التطبيقية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية

. 8 .جائزة الدكتورة عزه عبد الشهيد

فازت بها الدكتورة/ رانيا عبد للا على سالمة الجوهرى بقسم المخدرات والمنشطات والسموم بمعهد البحوث الطبية والدراسات اإلكلينيكية

9 .جائزة الدكتور حمزه فرغلى وحرمه فى مجال آفات ووقاية النبات

فازت بها الدكتورة شيماء سيد حسن خليل الباحث بقسم آفات ووقاية النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.

سابعا: جوائز المركز لأفضل رسالة دكتوراه

فاز بها كل من:

1 .مصطفى جمال محمد

الباحث بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها .

2 .خديجة محمد عباس حسان

الباحث بقسم الكيمياء الفيزيقية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها

3 .نورهان محمد ضياء الدين إبراهيم أبو شهبه

الباحث المساعد بقسم الوراثة الجزيئية الطبية بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها

4 .منى السيد محمود بدوى جبريل

الباحث المساعد بقسم بحوث الصحىة األنجابية وتنظيم األسرة بمعهد البحوث الطبية والدراسات اإلكلينيكية فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها

5 .فريد محمد رحيم عطيه

الباحث المساعد بقسم تكنولوجيا الحاصالت البستانية بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى

6 .ياسر حسين على صابر

الباحث المساعد بقسم التكاثر الحيوانى والتلقيح الصناعى بمعهد البحوث البيطرية فى مجال العلوم الزراعية واإلنتاج الحيوانى

7 .أحمد ناجى محمد أحمد

الباحث بقسم التكاثر الحيوانى والتلقيح الصناعى بمعهد ال بحوث البيطرية فى مجال العلوم البيطرية وتطبيقاتها

8 .هاجر محمد محمد عبد الوهاب

الباحث بقسم فيزيقا الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية فى مجال العلوم الفيزيقية وتطبيقاتها

9 .مها فوزى امام نصر

الباحث بقسم الكيمياء الطبية والصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها

10 .ياسمين محمد معتصم محمد فتوح

الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية فى مجال العلوم البيئية وتطبيقاتها

11 .أسماء أحمد محمد على عرفه

الباحث المساعد بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال الصناعات النسيجية.

12 .أسماء عبد المحسن رمضان

الباحث بقسم التغذية وعلوم األطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية.

13 .بسمة السيد فتوح صالح سالمة

الباحث بقسم التكنولوجيا الحيوية الميكروبية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية .

ثامنآ: جوائز المركز لأفضل رسالة ماجستير

فاز بها كل من:

1 .شروق سيد مختار تمام

الباحث المساعد - بقسم الكيمياء العضوية الفلزية والعضوية شبه الفلزية - بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

2 .نهى فريد محمد أحمد

الباحث المساعد - بقسم السليلوز والورق - بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

3 .صبرى عاطف صبرى صادق

مساعد الباحث بقسم األمراض المشتركه - بمعهد البحوث البيطرية فى مجال العلوم البيطرية.

4 .أحمد محمد إبراهيم حجاج

مساعد الباحث بقسم الكيمياء الحيوية النباتية بمعهد ال بحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية واإلنتاج الحيوانى.

5 .أمانى عبد المعبود المنسوب عبد المعبود الباحث المساعد بقسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف صناعية بمعهد البحوث

الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية

6 .أمل عبد البصير عبد المعبود دراز

الباحث المساعد بقسم كيمياء وتصنيف النباتات بمعهد بحوث الصناعات الصيدليةوالدوائية فى مجال العلوم الصيدلية

7 .هاجر محمد يوسف عقده

مساعد الباحث بقسم التحضيرات والتجهيزات لأللياف السليلوزية بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال الصناعات النسجية

8 .مى مصطفى محمد

الباحث المساعد بقسم الزيوت والدهون بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية والتغذية

9 .شادى محمود مصطفى محمد

الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

10 .رانده عثمان عبد المجيد مخيمر

مساعد الباحث بقسم العلوم الجيولوجية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال الطاقة والثروات الطبيعية وعلوم الأراضى

تاسعآ: جوائز المركز ألفضل نشر علمى دولى للباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين

فاز بها كل من:

1 .كامل محمد التهامى محمد

الباحث المساعد بقسم العالقات المائية والرى الحقلى بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية.

2 .مروة أحمد أحمد عبد للا الشيخ

الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية الميكروبية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال التكنولوجيا الحيوية.

3 .محمد صالح إبراهيم

الباحث المساعد بقسم الحرايات والسيراميك ومواد البناء بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الكيميائية .

4 .ياسمين محمد معتصم محمد فتوح حسنين

الباحث المساعد بقسم بحوث تلوث المياه معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية فى مجال علوم البيئة