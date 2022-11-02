شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الاجتماعيين: الدولة خطت خطوات كبيرة فى كل المجالات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين، فى كلمته خلال مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والحوار الوطنى، أن القيادة السياسية ادركت أن بناء مصر لن يأتى إلا بسواعد أبنائها، والنقابات فى القلب من وطننا، وجنود مخلصين كانوا حاضرين فى كل التحديات، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد سفينة الوطن إلى بر الأمان والاستقرار.

وأوضح أن الدولة خطت خطوات كبيرة فى كل المجالات التنموية، وفى نفس الوقت وجدنا مراعاة للبعد الاجتماعى، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتغطى الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يجعل أبناء الوطن على ثقة بمؤسساتهم الوطنية فى كل خطواتها.