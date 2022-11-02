شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسقفية الأنجليكانية" تختتم فعاليات مبادرة "معا من أجل مصر الخضراء".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر فعاليات مبادرة "معاً من أجل مصر الخضراء" بزيارة دار فاطمة الزهراء بمنطقة الوراق بمحافظة القاهرة لتوعية الشباب والأطفال بالتغيرات المناخية ومخاطرها من خلال الأنشطة والورش العملية وذلك بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

من جانبه أكد رامز بخيت منسق المبادرة إن اليوم الختامي تضمن تعليم وتوعية الأطفال أهمية الزراعة وكيفية زراعة الأسطح والاهتمام بها لتنقية البيئة المحيطة بهم.

وأضاف بخيت: أهدت المبادرة الدار مجموعة من أشجار الفواكة والخضروات لزراعتها بسطح الدار بيد الأطفال مع إعطائهم الإرشادات الخاصة للعناية بهذه الأشجار.

كان دكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أكد من قبل إن الكنيسة تدرك جيدًا دورها كمؤسسة دينية تعمل في خدمة المجتمع ومن ثم تطلق تلك المبادرات بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم على أن تستمر المبادرات البيئية بالتزامن مع تحضيرات الدولة لمؤتمر قمة المناخ والذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ بعد أيام.



زراعة الأطفال لأشجار الفواكة والخضروات



مبادرة معا من أجل مصر الخضراء