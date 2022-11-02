شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية لاستقبال موسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تعليمات بتكثيف الاستعدادات بكافة المطارات المصرية، استعدادً لفصل الشتاء، وأى متغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية، والعمل داخل المطارات .

و صرح المهندس محمد سعيد محروس، الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، أنه تم رفع استعداد فرق الطوارئ المدربة في مطار القاهرة والمطارات المصرية للتعامل مع التقلبات الجوية وتجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياه ومراجعة صلاحية المعدات على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أى منها في أوقات السيل والأمطار، والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة.

وأضاف محروس، أنه يتم التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة، بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها في أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة حال حدوثها، والتنسيق بين قطاع العمليات والقطاع الهندسي، والتنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

وأشار رئيس الشركة القابضة، إلى أنه تم التأكيد على جميع العاملين بالمهبط بضرورة الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب والمطر الغزير، وسط تجهيز كامل لمعدات الشفط تحسبا لسحب أي تجمعات للمياة تتكون على أرض المهبط كما التوجيه بتوفير بدل واقية من المطر داخل أرض المهبط للعاملين أمام الصالات وداخل الباركات بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة، و التوجيه بسرعة تسهيل كافة إجراءات الركاب المسافرين والقادمين من الخارج علماً بأن الأمطار الغزيرة لاتؤثر علي حركة الطيران فوق المطارات بشكل كبير و انما العواصف الثلجية والترابية هي الأكثر تأثيراً علي الملاحة الجوية بالمطارات.