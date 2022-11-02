شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقى نظيره العراقى على هامش القمة العربية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية فى الجزائر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس جدد التهنئة لأخيه الرئيس العراقى على نيل ثقة البرلمان وتوليه مهام منصبه فى أكتوبر الماضى، معربًا عن خالص التمنيات له بالتوفيق في تلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقى الشقيق نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.