شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يشكر مصر لرعايتها القضية.. ويحذر من مخططات تهويد القدس والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن تقديره للجهود المصرية، فى ظل رعايتها للقضية الفلسطينية منذ سنوات، متمنيا لها التوفيق فى تنظيم قمة المناخ فى شرم الشيخ، كما شكر الجزائر على جهودها في الإطار نفسه قبل انطلاق أعمال القمة العربية.

واعتبر عباس، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في ظل صمت دولي، عبر هدم البيوت والحقول واقتحام المدن والقرى، وحصار غزة وبلدات القدس، ناهيك عن إعدامات ميدانية واعتقالات.

ودعا إلى تشكيل لجنة وزارية عربية لفضح الانتهاكات الاسرائيلية، والعمل على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، ومنع الدول من نقل سفاراتها إلى القدس، وتقديم الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف عباس، أن إسرائيل تسعى لتغيير معالم القدس وتغيير هويتها بحثا عن الهيكل المزعوم، محذرا من تهويد المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وتأتي القمة العربية فى هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.