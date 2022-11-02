"جثة وكنز ومدق جبلي".. تفاصيل جريمة "قربان الجن" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بسوهاج.. وضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة نجله بمدق جبلي بدائرة المركز عقب تغيبه عن المنزل.

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز)، واختبائه بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف باتفاقه مع (آخر - مقيم دائرة المركز) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقريته ونظراً لاعتقادهما بضرورة قتل أحد الأشخاص ليتمكنا من التنقيب عن الآثار، فقاما باستدراج المجني عليه واصطحابه بدراجة نارية لمكان العثور عليه وقام أحدهما بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتم بإرشادهما ضبط السلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.