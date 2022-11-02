"عندها فلوس ودهب".. ما الذي جرى مع "مسنة عين شمس" المقتولة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت جهات التحقيق، بحبس سيدة بتهمة قتل مسنة من أجل سرقتها في عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت المتهمة إنها استدانت مبلغ مالي من المجني عليها وسددت لها جزء منه وتعثرت في دفع باقي المبلغ.

وأضافت أن المسنة طلبت منها تسديد باقي المديونية، ولعلمها بكبر سنها عقدت العزم على سرقتها، والتخلص منها.

توجهت المتهمة لمحل سكنها ولدى قيامها بفتح الباب قامت بدفعها فارتطم رأسها بمقبض كرسي خشبي وسقطت على الأرض فقامت برطم رأسها بالأرض عدة مرات حتى تأكدت من وفاتها.

واستولت المتهمة على المسروقات مبلغ مالي وذهب وهاتف محمول، ولاذت بالفرار، وتخلصت من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها بإلقائه بالطريق العام.

وضبط في مسكن الجانية حافظتي نقود "بداخلهما مبلغ مالي"، حقيبة صغيرة الحجم بداخلها 5 بطاقات رقم قومي من بينهم بطاقتي المتوفاة ونجلها، وكارتين فيزا، وبطاقة تموين، والأجندة الخاصة بحسابات عملاء المجني عليها.