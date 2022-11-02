تغريم سيدة ادعت زواجها من لاعب كرة قدم شهير عرفيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح العمرانية، بتغريم سيدة لادعائها الزواج عرفيًا من لاعب كرة قدم شهير، وإنكار نسب طفلها الحامل، بمبلغ 200 جنيه، و5001 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لصالح اللاعب، في جنحة البلاغ الكاذب والتي تحمل رقم 14881جنح العمرانية لسنة 2022

كانت استمعت جهات التحقيق، لأقوال السيدة وتدعى "أ.ح" في عقدها الثالث من العمر، المتضررة من لاعب كرة، باتهامها أنه سرق ورقة الزواج العرفي بعدما علم بحملها في الشهر الرابع.

وأوضحت السيدة في أقوالها أمام النيابة، أنها تزوجت عرفيا من اللاعب منذ شهر مارس حيث أقام اللاعب في سكن خاص لها، وعندما علمت بحملها في شهر يونيو "كانت حامل في الشهر الرابع"، طالبته السيدة بالاعتراف بالجنين، حاول التهرب منها، قائلا لها: "مايخصنيش".

وأمرت النيابة، بعد الاستماع لأقوالها، بإجراء التحريات اللازمة، في واقعة اتهام اللاعب بإنكار نسب الطفل، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.