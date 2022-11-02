وزير التعليم العالي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والابتكار والمشاركة في مبادرات الاتحاد، لمساعدة الباحثين المصريين وفتح آفاق جديدة أمامهم.

وأكد عاشور - خلال اجتماعه مع سفير الاتحاد الأوروبي - أهمية الإعلان عن البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والتي تفتح آفاقا جديدة، وتعمل على إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في برامج الاتحاد.

من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، خاصًة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي "إيراسموس"، والذي يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابي الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا.

ولفت إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي "إيراسموس+" لتشجيع الابتكار العلمي، وبرنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط "بريما"، وبرنامج "هورايزون".

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر في كافة المجالات ، خاصة مجال الطاقة النظيفة، والتطور التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي.

وناقش الجانبان التعاون بين الجامعات التكنولوجية والأهلية في مصر ومثيلتها بدول الاتحاد الأوربي، وتنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ بهدف إعدادهم للبرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماع رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة الدكتور أشرف العزازي ، والقائم بعمل رئيس جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي ، ومستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال الدكتور أيمن فريد ، ومستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية الدكتور مصطفى رفعت.​