جبالي يطالب الأعضاء بالتوقف عن مهاجمة الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية وعدم الهجوم على شخص المسئولين والوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وتابع رئيس المجلس: "لسنا في مواجهات شخصية مع المسئولين والأمر يتعلق بتقديم الأدوات الرقابية وعرضها على المسئولين أو الوزراء، ولا يجب أن تتحول لمواجهات شخصية أو هجوم على شخص ممثلي الحكومة.

توجيهات رئيس مجلس النواب، جاءت على خلفية كلمة النائب كمال أبو جليل، عضو المجلس، والذي وجه كلامه لوزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أثناء الجلسة، قائلا: "ركز مع كلامي".

وتدخل رئيس المجلس، قائلا: "وجه كلامك للمنصة ولا تتحدث مع الوزير، متابعا: الوزير معه قيادات من وزارته في الجلسة يسجلون كل ما تقول، والوزير سيرد في النهاية، وعليك الالتزام باللائحة الداخلية.

في ذات السياق أيضا قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة "محافظ بورسعيد يتعامل في المحافظة وكأنها عزبة خاصة" من مضبطة الجلسة، قائلا: أرجو عدم الخروج عن الموضوع محل طلب الإحاطة، وعلى الجميع الالتزام باللائحة.

تابع رئيس مجلس النواب: نبهت على جميع النواب عدم المساس بالأشخاص وضرورة الالتزام باللائحة.

جاء ذلك على خلفية الهجوم الحاد الذي شنه النائب أحمد فرغل على محافظ بورسعيد، قائلا: "محافظ بورسعيد يتعامل في المحافظة وكأنها عزبة خاصة".

وتابع عضو مجلس النواب: أوجه اتهامات صريحة ضد محافظ بورسعيد، لاسيما وأنني تقدمت بعدة شكاوى لم يتم البت فيها، قائلا: "مفيش حد فوق القانون والمحافظ لازم يتحاسب". وأشار إلى أن هناك شبهات إهدار المال العام بسبب عمليات البيع بالأمر المباشر بطريقة فجة، قائلا: "هناك مستندات بشبهات الفساد لم يتم البت فيها تم تقديمها للعديد من الجهات. وأوضح النائب أحمد فرغل، أنه يتم يتم صرف مكافآت داخل المحافظة وفقا للهوى، مشيرا إلى أنه تقدم بعدة شكاوى بوجود شبهاب فساد وتربح بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن كافة الشكاوى والطلبات لم يتم البت فيها. وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب أعمال التطوير بمحافظة بورسعيد تتم بدون أي دراسات هندسية، موضحا أن المحافظة تفتعل مشاكل في الشارع البورسعيدي لغلق أبواب الرزق أمام المواطنين.​