تخليدا لحدثين مهمين.. الحكومة توافق على إصدار عملتين تذكاريتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة المائة جنيه، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، في 27 سبتمبر 1822، وكذا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر في 4 نوفمبر 1922، تخليداً لهذين الحدثين اللذين يعكسان عظمة تاريخ مصر وعُمق تأثيرها الحضاري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة عدد من الملفات.