"عزبة خاصة".. هجوم برلماني على محافظ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شن النائب أحمد فرغل، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على محافظ بورسعيد، قائلا: "محافظ بورسعيد يتعامل في المحافظة وكأنها عزبة خاصة".

وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بحذف العبارة من مضبطة الجلسة، قائلا: أرجو عدم الخروج عن الموضوع محل طلب الإحاطة، وعلى الجميع الالتزام باللائحة.

وقال رئيس المجلس: نبهت على جميع النواب عدم المساس بالأشخاص وضرورة الالتزام باللائحة.

من جهته واصل النائب أحمد فرغل، هجومه على محافظ بورسعيد، قائلا: هناك اتهامات صريحة ضد المحافظ، متابعا: سبق وتقدمت بعدة شكاوى لم يتم البت فيها.

وأكد النائب أنه لا يوجد أحد فوق القانون، قائلا: "محافظ بورسعيد لازم يتحاسب"، مؤكدا أن هناك شبهاب إهدار المال العام بسبب عمليات البيع بالأمر المباشر بطريقة فجة، قائلا: "هناك مستندات بشبهات الفساد لم يتم البت فيها تم تقديمها للعديد من الجهات.

وأوضح النائب أحمد فرغل، أنه يتم يتم صرف مكافآت داخل المحافظة وفقا للهوى، مشيرا إلى أنه تقدم بعدة شكاوى بوجود شبهاب فساد وتربح بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن كافة الشكاوى والطلبات لم يتم البت فيها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب أعمال التطوير بمحافظة بورسعيد تتم بدون أي دراسات هندسية، موضحا أن المحافظة تفتعيل مشاكل في الشارع البورسعيدي لغلق أبواب الرزق أمام المواطنين.​