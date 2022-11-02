شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والحوار الوطنى بنقابة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل، فعاليات مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى، بمشاركة الآلاف أعضاء النقابات المهنية، وينعقد المؤتمر بمقر نقابة المهن التعليمية، حيث بدأت فعاليات المؤتمر بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وأقامت نقابة المهن التعليمية سرادقا كبيرا لاستقبال المعلمين وأعضاء النقابات المهنية المتوافدين على مقر انعقاد المؤتمر.

كما تم تعليق لافتات كبيرة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسى مدون عليها عبارات "السيسى سنوات من الإنجاز، المعلمون يؤيدون القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء، النقابات المهنية تدعم الحوار الوطنى بعقل مستنير وفكر متطور، الحوار الوطنى مساحات مشتركة".

ومن المقرر أن يشارك فى حضور فعاليات المؤتمر الدكتور فتحى ندا، نقيب الرياضيين والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والدكتةى سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق ومستشار وزير الزراعة، وخلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب والدكتور السيد خليفة نقبل الزراعيين والدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى .