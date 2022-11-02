المراكز المتميزة بأفريقيا تختار القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ ورشة عمل بنيجيريا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى إطار التعاون مع دول القارة الأفريقية فى مجال الاستشارات والتدريب لبناء القدرات ونقل وتبادل الخبرات، تم اختيار الشركة القابضة لكهرباء مصر من قبل شبكة المراكز المتميزة فى مجال الكهرباء بأفريقيا التابعة لاتحاد مرافق الطاقة فى أفريقيا (APUA/ANCEE) لتنفيذ ورشة عمل بعنوان "تقييم مابعد التدريب" خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2022 بمدينة أبوجا بدولة نيجيريا، بتمويل من شبكة المراكز المتميزة فى مجال الكهرباء بأفريقيا واستضافة شركة NAPTIN النيجيرية.

وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم، إلى أن ورشة العمل حضرها ممثلين عن مراكز التدريب المتميزة فى مجال الكهرباء بأفريقيا من تسعة دول أفريقية (ساحل العاج، غانا، المغرب، زامبيا، كينيا، الجزائر، تونس، رواندا، نيجيريا) بإجمالى (19) متدربًا.

وأشاد الحضور والمنظمون والمستضيفون بالمعلومات والمهارات المكتسبة فى مجال تقييم مابعد التدريب وقياس العائد على الاستثمار فى التدريب، حيث تضمنت الورشة استعراض الطرق الحديثة لإعداد نماذج تقييم ما بعد التدريب وحالات دراسية وتطبيقية بالإضافة إلى انشطة متعددة بما يحقق الاهداف العامة لورشة العمل.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع الدول الأفريقية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال التدريب مما يساعد فى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق أهداف التنمية المرجوة فى القارة الأفريقية.