شكرا لقرائتكم خبر عن توافد قيادات النقابات المهنية للمشاركة بمؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد آلاف المعلمين من النقابات الفرعية على مقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، وأعضاء النقابات المهنية المختلفة، للمشاركة فى حضور فعاليات مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى الذى من المقرر أن ينطلق بعد قليل، ويكون مقرر المؤتمر خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب .

وأقامت نقابة المهن التعليمية سرادق كبير لاستقبال المعلمين وأعضاء النقابات المهنية المتوافدين على مقر انعقاد المؤتمر.

كما تم تعليق لافتات كبيرة تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسى مدون عليها عبارات "السيسى سنوات من الإنجاز، المعلمون يؤيدون القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء، النقابات المهنية تدعم الحوار الوطنى بعقل مستنير وفكر متطور، الحوار الوطنى مساحات مشتركة ".

ومن المقرر أن يشارك فى حضور فعاليات المؤتمر الدكتور فتحى ندا، نقيب الرياضيين والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق ومستشار وزير الزراعة، وخلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب والدكتور السيد خليفة نقبل الزراعيين والدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى.