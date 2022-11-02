شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل 6 جلسات فى يوم التكيف والزراعة بقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن فعاليات اليوم الموضوعى الخاص بالتكيف والزراعة والمنعقد يوم 12 نوفمبر ضمن فعاليات الاجندة الخاصة بجناح الأمم المتحدة في المنطقة الزرقاء تحت شعار"One UN Egypt Pavilion"، والذى سيدور حول التعامل مع قضايا المناخ ووضعها في قلب ركائز عمل الأمم المتحدة في مصر وهي: رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الرئيسية و التنمية الاقتصادية و الحوكمة و تمكين السيدات والفتيات المتحدة في مصر

يوم التكيف والزراعة هو أحد الأيام المواضعية في جناح الأمم المتحدة ويتضمن عدد من الجلسات.

الجلسة الأولى: "التحويلات ودورها في بناء القدرة على الصمود لتحسين الأمن الغذائي" المنظمة الدولية للهجرة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الجلسة الثانية: "المرونة الريفية: معالجة العلاقة بين تغير المناخ والفقر"الجلسة الثانية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - مركز البحوث الزراعية - مركز بحوث الصحراء

الجلسة الثالثة :"إجراءات التكيف التحويلية في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي" المكاتب الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، اليونسكو، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية ، وزارة البيئة ، الاتحاد الأوروبى.

"الجلسة الرابعة: "الاقتصاد الأخضر على المستوى المحلي" / الابتكار من أجل الأمن الغذائي والتكيف مع المناخ" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي منظمة الأغذية والزراعة مع العديد من القطاع الخاص وغيرهم.

الجلسة الخامسة: "الزراعة المستدامة للمجتمعات الريفية القادرة على الصمود" هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي.

الجلسة السادسة: "تعزيز العمل بشأن تغير المناخ والتنقل البشري: بناء التآزر وتنسيق الإجراءات المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ، والمنظمة الدولية للهجرة ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومنبر بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ومنظمة الأغذ والزراعة ، وأمانة شبكة الأمم المتحدة للهجرة