شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية الإعلان عن البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والتى تفتح آفاق جديدة، وتعمل على إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة فى برامج الاتحاد.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي فى مجالات التعليم والابتكار والمشاركة فى مبادرات الاتحاد لمساعدة الباحثين المصريين وفتح آفاق جديدة أمامهم، فضلاً عن التعاون بين الجامعات التكنولوجية والأهلية فى مصر ومثيلتها بدول الاتحاد الأوربي.

كما ناقش الجانبان تنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ بهدف إعدادهم للبرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات، خاصًة فى مجالي التعليم العالى والبحث العلمي، ومنها برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس"، والذى يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابى الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، كذلك برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس+" لتشجيع الابتكار العلمي، وبرنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط "بريما"، وبرنامج "هورايزون".

كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر فى كافة المجالات خاصة مجال الطاقة النظيفة، والتطور التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي.

حضر اللقاء الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، والدكتور ايمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية.