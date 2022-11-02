شكرا لقرائتكم خبر عن تحولت لمزار سياحى.. تعرف على أبرز المعلومات عن مشروع تطوير ترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير ترعة المريوطية، أحد أهم المشاريع التنموية التي أعادت للجيزة بريقها ووجهتها الحضارية من جديد، وارتقت بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المشاريع التنموية الهائلة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية أبرز المعلومات عن مشروع تطوير ترعة المريوطية:

-يستهدف المشروع القضاء على العشوائية بمماشى سياحية ومسطحات خضراء ومواقف سيرفيس حضارية وأكشاك ومطاعم نموذجية للشباب.

-يسعى المشروع إلى زيادة المساحات الخضراء، وأماكن التنزه للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضاري للجيزة، وإعادة رونق المناطق الأثرية والتاريخية بها.

-جرى العمل بالمشروع على 3 مراحل، شملت تخصيص مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق، ومسطحات خضراء وأكشاك ومطاعم حضارية وموقف لسيارات السيرفيس؛ مما أضفى رؤية حضارية وجمالية للمنطقة وحقق عائد استثمارى كبير، وقضى على الكثافات المرورية في المنطقة.

-شهدت المرحلة الأولى من المشروع، تغطية جزء من مسار الترعة بالقطاع الجنوبى بشارع الأهرام بطول 3.6 كيلو متر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، لتوفير مساحة بديلة لنقل موقف السيرفيس به بعيدًا عن الطريق الرئيسى.

-شهد المشروع خلال المرحلة الأولى، استكمال تطوير الجزء الكائن بعد الموقف وتدبيشه ورصف البحر الشرقى والغربى للطريق ليتحول إلى كورنيش وممشى سياحى حضارى وأماكن للخدمات ونقاط ترفيهية للمواطنين.

-شملت المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء مجمع مواقف المريوطية بتكلفة إجمالية 10 ملايين و200 ألف جنيه، وطاقة استيعابية 225 سيارة، والذي ساهم فى القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع.

-شهد المشروع خلال المرحلة الثانية، تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام بطول 500 م2.

-أسفرت الأعمال، خلال المرحلة الثانية، عن إنشاء موقف سيرفيس حضارى مطور به بوابات إلكترونية للدخول والخروج وتنظيم العمل به لمنع التكدس والعشوائية، بديلا للموقف العشوائى بالمنطقة سابقا، فضلا عن إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء وخدمات الإنارة التجميلية للمشى.

-شهد المشروع خلال المرحلة الثانية، إنشاء سور حضارى على جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائى من التلوث، وحائط دبش مائل على جانبى المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالى للمجرى والمحافظة على الجسور من الانهيارات.

-شهدت المرحلة الثالثة، إنجاز 80% من أعمال تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والهرم بطول 500 م2.

-تشهد المرحلة الثالثة، إنشاء مجمع مواقف حضارى فى المنطقة الرابطة بين شارع الملك فيصل ومنطقة الشيشينى والطريق الدائرى.

-تشهد أعمال المرحلة الثالثة، تدبيش باقى الترعة وإنشاء ممشى حضارى ومقاعد لجلوس المارة، وأماكن لانتظار السيارات، وتخصيص أماكن لوضع أكشاك حضارية بأنشطة مطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى.

-تشمل المرحلة الثالثة، تغطية جزء من الترعة بداية من تقاطعها مع شارع فيصل باتجاه الطريق الدائرى يخصص كموقف حضارى بديلا للموقف العشوائى، وتطوير باقى المسافة بداية من من تقاطع ترعة المريوطية مع شارع الملك فيصل حتى اتجاه الطريق الدائرى بطول 2.5.



ترعة المريوطية بعد التطوير



كورنيش المريوطية بعد التطوير