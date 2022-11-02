شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم لمسابقة تحويل جامعة القاهرة وحديقة الحيوان لمؤسسات صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر
1- تقديم المشروع البحثي بشكل فردي أو جماعي بحد أقصى 4 باحثين للمشروع الواحد من كليات مختلفة لتغطية الجوانب التسويقية والفنية والمالية به والقدرة على تنفيذها فعليًا
2- لا يزيد عدد الكلمات على 250 كلمة بالفكرة البحثية و7 آلاف كلمة بالمشروع البحثي سواء باللغة العربية أو الإنجليزية
3- إرسال المشروعات البحثية في موعد أقصاه 22 نوفمبر 2022.
4- تقديم مشروعات بحثية للمساهمة في تحويل الجامعة والمحيط الخاص بها إلى مؤسسات خضراء صديقة للبيئة من خلال 3 محاور، وهي تحديد مصادر وأسباب التلوث (هوائي أو أرضي أو سمعي أو بصري) في كل من الجامعة وحديقتي الأورمان والحيوان
5- اقتراح مشروع اقتصادي للتعامل معها والتغلب عليها أو الحد منها.
6- دعم الاستدامة البيئية والمالية والمجتمعية والأثر البيئي الإيجابي ومراعاة البعد المجتمعي ودعم قدراته بالاعتماد على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار.
7- التقديم للمسابقة يشمل طلاب مرحلتى البكالوريس والدراسات العليا