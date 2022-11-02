شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مستشفى ميداني داخل قاعة مؤتمر المناخ بإمكانات متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لأول مرة يوجد في مصر مستشفى ميداني داخل قاعة مؤتمر المناخ مجهز بكافة التجهيزات الطبية، ويوجد به غرفة عمليات وأشعة وسونار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي معد على أحدث المستويات العالمية، وتحول لمستشفى أخضر صديق للبيئة؛ حيث أن النفايات الخاصة به لا ثؤثر على المناخ.

وتابع أن هناك عيادات تتبع وزارة الصحة في 43 فندقًا؛ لتأمين ضيوف مصر في مؤتمر المناخ في بشرم الشيخ؛ مؤكدًا أنه تم عمل محاكاة لاستقبال أي حالات طارئة في وجود وفد من منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أنه تم رفع جميع القيود الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح أن هناك اشتراطات للأمم المتحدة مرتبطة بفحوصات؛ تتم من خلال فريق طبي لضيوف مؤتمر المناخ لمن سيحضر منهم جلسات المؤتمر، مشيرًا إلى أن المستشفى الميداني جاهز للتنقل والتحرك من مكان لآخر؛ بإمكانات متطورة وهي أول مرة تحدث في مصر.