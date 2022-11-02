الزراعة: فحص 968 ألف طن من بطاطس المائدة خلال الموسم التصديري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة آفة العفن البني في البطاطس، إن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول العربية والدول الاخرى حتى نهاية شهر اكتوبر، من خلال معامل المشروع بلغت حوالي 967 ألفا و731 طنا، لافتة إلى أن الإجمالي العام الموسم التصديري للبطاطس 2021- 2022، شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم.

وأشارت بلابل، إلى أنه فيما يتعلق بتقاوي بطاطس الكسر المحلي تم فحص كمية بلغت حوالي ٣٢١٢ طن، ليبلغ إجمالي ما تم فحصه من منتصف يونيو الماضي وحتى نهاية أكتوبر، ما يزيد على ٢٠٠ ألف طن.

وأوضحت أنه تم خلال شهر أكتوبر فحص ١٧ عينة، من تقاوي البطاطس المستوردة، بكمية إجمالية بلغت حوالي ٩ أطنان، لافتة إلى تأسيس عدد ٥٦ جهاز بمساحة ٥١٦٤ فدان، داخل المناطق الخالية ليصبح الاجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من العفن حوالي ٦٥٩ ألف فدان، فضلا عن إجراء صيانة لعدد ٧ بيفوتات بمساحة ٧٤٥ فدان، ليصبح الإجمالي العام لما تم صيانته ٣٤٧٢ فدان.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أكدت مدير المشروع، أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميًا، لتنفيذ عمليات التأسيس والصيانة للمناطق الخالية، شحن التقاوي لزراعة العروة الشتوية، إعتماد زراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023، لافتة إلى أنه يتم مراجعة استمارات العمل على الأجهزة اللوحية (التابلت) وإدخالها بقاعدة البيانات، فضلا عن إدخال بيانات لعدد (1) ثلاجة والمخصصة لحفظ التقاوي المعتمدة للزراعة داخل المناطق لخالية واضافتهم الي قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 106 ثلاجة ).

وأكدت "بلابل"، أنه يتم أيضًا متابعة عمليات شحن التقاوي المستخدمة لزراعة العروة الشتوية للموسم الجديد 2022/2023 داخل المناطق الخالية، كذلك تم تحميل عدد (20) صورة فضائية بمساحة 200 ألف كيلومترمربع خلال شهر أكتوبر لإستخدامها في، تأسيس المناطق الجديدة لإعتمادها داخل المناطق الخالية من العفن البني ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية، إجراء مختلف التحليلات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لجميع البيفوتات المعدة لزراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) للموسم التصديري الجديد 2022-2023، ومتابعة زراعات العروة الشتوية للموسم للجديد و إدخال بياناتها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (20 حوشة ، 173 جهاز ) بمساحة (12200 فدان) حتى 30/10/2022، فضلا عن التحقق من تاريخ الزراعة للبيفوتات المختلفة من بداية الزراعة حتي مرحلة الحصاد من حيث الصحة النباتية ومراحل النمو.