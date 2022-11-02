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متحدث الرئاسة ينشر صور مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صور مشاركة عبدالفتاح السيسي في القمة العربية المقامة بالجزائر.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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