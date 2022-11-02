وزير الرياضة يجدد تكليف "البجرمي" رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الشبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت حمدي:

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد الثقة للدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بعد تحقيقه العديد من النجاحات في ذلك الملف الحيوي.

وسبق أن شغل "البجرمي"، منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، واستطاع تحقيق العديد من الإنجازات، الأمر الذي دفع الدكتور أشرف صبحي للاستعانة في الإدارة المركزية للمنشآت.

وفي سياق متصل، حرصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، على توجيه التهنئة للدكتور أشرف البجرمي على تجديد الثقة فيه متمنين لهم دوام التوفيق في أداء مهام عمله.​