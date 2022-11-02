الجيزة: ضبط 66 طن أرز ومكرونة داخل مخزن بغرض الاحتكار في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، و تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بكميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة سواء من خلال المنافذ الثابته أو المتحركة أو المعارض والمجمعات الاستهلاكية.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال للوقوف على مدى توافر كافة السلع الاستراتيجية، مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال أي أعمال احتكار أو مغالاة في الأسعار.

وأشار المحافظ، إلى أن جهود الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين على مدار يومين قد أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية لمزاولة نشاط بدون ترخيص واحتكار للسلع بمركز ومدينة البدرشين وتم التحفظ على كمية من الأرز والمكرونة قدرها 66,6 طن (صالح للاستخدام الآدمي) بالإضافة إلى التحفظ على كمية قدرها ٥ طن أرز منتهى الصلاحية قبل إعادة تعبئته وبيعه، بالإضافة إلى ضبط كمية من القمح المحلي محظور بيعه بكمية قدرها 4,5طن.

وشملت الجهود التموينية التي تم تنفيذها بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضبط سيارة نصف نقل محمله ٧ طن أرز غير حاصلة على موافقات الجهات المختصة مخالفة للقرار الوزارى ١٣٩ الخاص بنقل الأرز.

كما تمكنت الحملات من ضبط أعمال تخزين ٥٥٠٠ لتر زيت بمخزن بالشوبك الشرقي وذلك مخالفة للقرارات الوزارية وتم تحرير محضر لمخالفتة للاشتراطات الصحية.

ووجه المحافظ رسالة اطمئنان للمواطنين بتوافر كافة السلع الإستراتيجية كالارز والزيت والسكر والدقيق بصورة كافية وامنه تلبي احتياجات المحافظة والتأكيد من أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير ما يلزمهم من منتجات.