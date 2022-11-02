مياه القاهرة تستخدم تقنيات حديثة للكشف عن التسرب وتقليل الفاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى جهاز الكشف عن التسرب بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، من تركيب أجهزة حديثة لقياس التصرف والضغوط على خطوط المياه بفروع شبكات المياه المنتشرة على مستوى القاهرة، والانتهاء من أعمال المسح والكشف عن التسرب النهاري والليلي بجميع المناطق.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الشركة لديها مشاريع وخطط طموحة في مجال تقليل الفاقد والكشف عن التسرب بجميع الخطوط والشبكات

وأوضح، أنه في مجال التعاون مع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تم الانتهاء من إصلاح وإعادة تشغيل 26 جهاز من أجهزة الكشف عن التسرب الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بالإضافة لمجموعة آخرى من الأجهزة الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجمالى 36 جهاز بخبرات ومهارات المهندسين العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة دون الحاجة للاستعانة بشركات متخصصة فى هذا المجال

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