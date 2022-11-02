شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: حصلت على تخفيض تذاكر الطيران للعائدين من الخارج لمدة 216 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: عند تولى منصبى عملت على تفعيل التواصل مع الجالية المصرية فى الخارج والذى وصل عددها من 10 إلى 12 مليون.

وأضافت السفيرة سها جندى، خلال برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc" والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن قاعدة البيانات ذات أولوية مهمة والخاصة بالمصريين فى الخارج وتم تقسيمها لقطاعات من صناع وأطباء وعلماء ومستثمرين.

وتابعت: المصريين فى الخارج ضمونى لجروب على الواتس، وأتفاعل معهم على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" مبادرة أختار من خلالها جالية كبيرة كل أسبوع للنقاش معهم فى كل الموضوعات، وهناك أمور مشتركة حول التحديات التى تواجههم.

وأوضحت، أقدم كشف حساب فى كل لقاء مع المصريين عن كل فترة مضت، مشيرة إلى أنه لدينا 500 ممثل للجالية، وحرصت على الحصول على دعم من وزير الطيران المدنى بان أحصل على تخفيض على تذاكر الطيران للعائدين من الخارج لمصر حيث تحصل الزوجة على تخفيض 25 % وكذلك 33% للأطفال، خلال 216 يوما فى السنة.