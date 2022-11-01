بينها الدقي والعجوزة.. انقطاع المياه بشكل مفاجئ عن 5 مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه بشكل مفاجئ عن عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، تشمل: الدقي، العجوزة، بين السرايات، المهندسين، شارع الجيزة بجوار جامعة القاهرة".

وأرجعت الشركة في بيان اليوم، سبب انقطاع المياه لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر ٨٠٠ مم الخارج من محطة مياه الجيزة، الأمر الذي أدى إلى توقف المحطة، ويجري العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح نحو 6 ساعات وفق البيان.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.