بعد غيابها عن برنامجها.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية إنجي أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

غابت الإعلامية إنجي أنور، عن تقديم برنامجها "مصر الجديدة" على قناة ETC مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وقالت مصادر في البرنامج، إن الإعلامية إنجي أنور تعرضت لنزلة برد شديدة أدت إلى عدم قدرتها على الظهور في البرنامج الليلة.

يذكر ان إنجي أنور قالت في برنامجها أمس إن هناك حالة من الهلع والفزع الشديد ضربت أولياء الأمور بسبب تقليعة الهالوين، مضيفة أن هذه التقليعة غربية وكان من الأفضل أن نتأثر بشئ إيجابي من الغرب، مثل التفكير العلمي أو احترام قواعد المرور على سبيل المثال.

وأوضحت، أن الهالوين جزء من الثقافة الغربية ولا يمس الثقافة العربية أو المصرية.​