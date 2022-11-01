"زراعة النواب" تطالب بسرعة حل أزمة القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة التوصل لحل أزمة القطن، بشكل عاجل، ثم تدرس اللجنة استراتيجية زراعة وتسويق القطن المصري، خلال الفترة المقبلة بهدف إيجاد حلول للأزمات التي تواجه تلك المنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.

وقال "الحصري"، ما يهمنا الآن هو سرعة دفن القتيل، فهناك قتيل في كل بيت فلاح مصري زارع قطن، لم يتمكن من بيعه بسبب انخفاض الأسعار وعدم تحقيق تكلفتها، وأيده في ذلك النائب أحمد العرجاوي، مطالبًا بضرورة سرعة حل الأزمة وعودة حق الفلاح المصري.

ولفت مجدي شراكي، رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، إلى أن حل المشكلة يأتي في تمويل البنك المركزي للجمعية لشراء القطن من المزارعين بسعر يضمن تحقيق هامش ربح وصرف المستحقات وتخزين القطن لحين فتح باب التصدير مرة أخرى.

فيما انتقد عبدالفتاح سراج، رئيس جمعية استصلاح الأراضي، إسناد منظومة القطن لجهة بخلاف وزارة الزراعة، مطالبًا بإنشاء شركة لتسويق الحاصلات الزراعية، مقترحًا قيام الجمعية باستلام القطن من خلال تمويل بنكي بفائدة ميسرة.

وقال أحمد البساطي رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إن القطن أصبح عرض وطلب، ومانزرعه من أصناف ليس هو المطلوب للتصنيع الداخلي، ولكنه للتصدير فقط، مقترحًا تقليل المساحات المزروعة من الأقطان غير المطلوبة، أو تقديم دعم من الحكومة للفلاح في هذا المحصول.

من جانبها رفضت ممثلة وزارة المالية، فكرة توفير دعم في الوقت الحالي، بسبب عدم النص عليه في الموازنة العامة، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر في منظومة القطن.

وقررت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، تأجيل المناقشات ودراسة الحلول والمقترحات لاجتماع اللجنة غدًا، حتى يتم حسم الأمر.