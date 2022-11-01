جولة لوزير نقل جنوب السودان بشركة مصر للطيران للصيانة وأكاديمية التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

قام وفد رفيع المستوى برئاسة "مادوت بيار وزير النقل بدولة جنوب السودان و"ديفيد سوبيك" رئيس سلطة الطيران المدني بجولة فى مجمع صيانة وعمرة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الذي يعد أحد أكبر ورش صيانة المحركات بالشرق الأوسط .

كما قام الوفد بزيارة لأكاديمية مصر للطيران للتدريب وكان فى استقبال وزير النقل فى جنوب السودان والوفد المرافق له المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وخلال جولته بمجمع صيانة وعمرة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية استمع الوفد السودانى من المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى شرح مفصل عن الإمكانات الفنية للشركة فى مجال صيانة وعمرة المحركات والتى تتم وفق أعلى المقاييس الدولية كما تم عرض فيلم توضيحى عن أنشطة واستراتيجية الشركة .

كما قام الوفد بزيارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعرف على الإمكانيات المختلفة الموجودة بها وخلال الزيارة قدم الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية شرحاً عن أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التى تقدمها للعاملين بقطاع الطيران فى مختلف التخصصات وكذلك للمتدربين والدارسين من مختلف الشركات والهيئات فى مصر والدول الإفريقية و العربية كما تفقد الوفد أحدث أجهزة تدريب الطيران التمثيلى (السميليتور )

وعقب الزيارة أشاد وزير النقل بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له بما وصلت إليه مصر للطيران من تطور فى مجال صيانة المحركات وبرامج التدريب المعتمدة دوليا .

وأكد مادوت بيار حرص جنوب السودان على تعميق التعاون ونقل الخبرات المصرية في كافة مجالات النقل الجوى بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى معرباً عن أمله فى التعاون المثمر بين الجانبين بما يحقق نقلة نوعية في خدمات صيانة المحركات وتطوير الخدمات وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع أكاديمية مصر للطيران بما يحقق الفائدة المشتركة.