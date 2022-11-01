"سياحة النواب" توافق من حيث المبدأ على قانون المنشآت الفندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع، حول مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

حضر الاجتماع، ممثلين عن (وزارة السياحة، اتحاد الغرف السياحية، غرفة المنشآت الفندقية، غرفة سياحة الغوص، غرفة المنشآت والمطاعم) ومجموعة من السادة المستثمرين.

وأوضحت نورا علي، أنه قد تم عقد لجان استماع لمناقشة القانون، وتوجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء، وتم الاستماع لآرائهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتحقيق التوازن في نصوص القانون.

وشهد الاجتماع، الاستماع إلى ملاحظات الحضور على مواد القانون، والتي جاء أبرزها؛ إضافة مادة عقابية في حالة مخالفة نص المادة (9)، وزيادة الحد الأقصى لقيمة اشتراك العضوية.

وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة، الموافقة على القانون من حيث المبدأ، على أن تبدأ مناقشة المواد في اجتماعات قادمة.