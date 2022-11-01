شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعلن افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وتأتي كلمة تبون في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث تسلم رئاسة الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية من نظيره التونسي قيس سعيد.

وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.