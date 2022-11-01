شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس: نحتاج قرارات عربية فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن المرحلة الراهنة قد تكون بمثابة آلام المخاض، ولكن ينبغي تجاوزها من أجل ميلاد عالم جديد يسوده العدل.

وأضاف سعيد، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية، أن الرهانات كثيرة وعلي العرب العمل معا لتجاوزها، داعيا إلى وضع رؤية جديدة لبلورة توحيد الصفوف ونبذ الانقسامات بروح من المسؤولية العميقة.

وأضاف أن جميع قضايانا الجوهرية مازالت معلقة، فى الوقت الذى يفترض فيه المزيد من التكامل على القواسم والمبادىء التي تجمع العرب ولا تفرقهم، مؤكدا أن الوقت حان حتى تستعيد سوريا عافيتها واليمن سعادته وليبيا استقرارها.

وشدد على الحاجة لإرادة حقيقية لتجاوز الأزمات، مشددا على ضرورة وجود نظام اقتصادى مشترك من شأنه تحقيق التكامل ومجابهة الضغوط الدولية، حيث تبقى الحاجة لقرارات فعالة من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن المائى.

وتأتي كلمة سعيد في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث يقوم الرئيس التونسي بتسليم نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.