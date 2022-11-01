شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص لاستقبال وفود Cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار، تتابع على قدمٍ وساق اللجنة الدائمة التي تم تشكيلها بقرار من وزير السياحة والآثار بمدينة شرم الشيخ، الاستعدادات السياحية للمنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27".

وأكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة، جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ لاستقبال كافة الوفود المشاركة في المؤتمر والسائحين من جميع دول العالم بما يليق بمكانة مصر السياحية بين مصاف دول العالم.

مشيرًا إلى أن فرق العمل باللجنة تقوم على قدمٍ وساق بالمرور والتفتيش، يوميًا، على مناطق الاستقبال والمطاعم والغرف والأجنحة الفندقية وحمامات السباحة والمطابخ وأماكن تخزين المنتجات الغذائية ومناطق تناول الغذاء ومحطات تحلية المياة والمعالجة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية والسياحية والمكافحات الداخلية، واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والالتزام بالمواصفات البيئية والمستوى السياحي والصحي والضيافة لها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة والتي من بينها وزارة الصحة والسكان، وهيئة سلامة الغذاء.

كما أكد على أن اللجنة مستمرة في أعمالها حتى إنتهاء مؤتمر المناخ (COP 27) لمتابعة كافة المنشآت وحل أية مشكلات.

وأوضح محمد عامر أنه بدأت منذ أمس لجنتان من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بالمرور على المنشآت الفندقية بالمدينة لمتابعة إلتزام هذه المنشآت من رفع كفاءة سرعات الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، والتأكد من استيفائها لكافة الإجراءات والتوصيلات الخاصة بشبكات الإنترنت الخارجية والمواصفات الداخلية للشبكات، وذلك وفقاً للقرار الوزاري المُنظم لهذا الشأن.

كما قام رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة وفريق عمل اللجنة الدائمة، منذ أمس، بعقد اجتماعات مكثفة مع كافة مديري المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بكافة الاشتراطات السياحية والصحية ورفع درجة الاستعداد القصوى لحسن استقبال ضيوف المؤتمر من الوفود المشاركة، وسرعة إنهاء إجراءات التسكين الخاصة بهم وتقديم أعلى جودة من الخدمات الفندقية والسياحية لضيوف مصر بما يعكس القدرة التنافسية والإمكانيات السياحية والفندقية المصرية.