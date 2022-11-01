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التنسيقية تناقش الحوار الوطنى ودور الشباب فى ندوة كبيرة بتجارة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، حيث تم تنظيم ندوة للتعريف بالحوار الوطنى وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة .

 

وضم وفد التنسيقية النواب غادة على ، وأحمد رمزى، وأحمد فتحى، ومحمد عمارة ومحمد عزمى ونادر مصطفى.

 

واستقبل الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية ، قبل انطلاق فعاليات الندوة والتى تناولت قضية التغير المناخى والحوار الوطنى ودور الشباب بالإضافة إلى فتح التساؤلات أمام الطلاب المشاركين فى حضور اللقاء وتم الإجابة على كافة تساؤلات الطلاب حول كل قضايا مصر المعاصرة.

 

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