شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون"..تعرف على صدرية ذهبية للفرعون الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

تم العثور على هذه الصدرية داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون، وهي على شكل صقر، ومصنوعة من الذهب المُطعم بأحجار اللازورد والعقيق.

يَفرد الصقر كلا جناحيه حاملًا على رأسه قرص الشمس، وعُلقت حلقتي "شن" في كل مخلب.

تُمثل هذه القطعة المعبود حورس