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انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت، منذ قليل، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائرية.

 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد باعتباره رئيس الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

 

وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، وذلك على خلفية تفشى وباء ، حيث انعقدت آخر القمم العربية في مارس 2019 بتونس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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