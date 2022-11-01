"الجيزة منين؟".. مصادر تكشف 4 مفاجآت ومصير أبطال فيديو أشعل السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم ملابسات فيديو "ميكروباص الجيزة منين" الذي حظي بتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وحدة الرصد والمتابعة بقيادة الرائد محمد إدريس رئيس مباحث المساعدات الفنية، تابع تداول فيديو يظهر خلاله 3 أشخاص بسيارة يترجلون من سيارة لدى استهداف أحد المارة بالشارع والعدو خلفه ومع اقترابهم منه يبادرون بسؤاله "الجيزة منين؟" على سبيل المزاح، مما تسبب في حالة من الرعب بين المواطنين في وسط الشارع.

مصادر أمنية مسؤولة قالت في تصريحات لمصراوي إن الفيديو تم تصويره في مناطق الدقي وشارع العريش نطاق دائرة قسم العمرانية وطريق الفيوم أمام حدائق الأهرام دائرة قسم الهرم.

المصادر فجرت مفاجأة بأن الفيديو قديم تم تصويره في شهر فبراير من العام الماضي وأعيد نشره مؤخرًا، مؤكدة أنه تم ضبط المتهمين حينها وحبسهم قبل إخلاء سبيلهم مقابل 2000 جنيه.