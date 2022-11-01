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رئيس "عبور لاند" يكشف الأسباب الرئيسية لوقف الإنتاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

كشف محمد حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند، عن الأسباب الرئيسية لتوقف الشركة عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى اليوم.

وقال "حامد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن هذا التوقف جاء جراء نقص 4 مواد رئيسية للصناعة، وهي: نقص الحليب، والزيت، والزبدة واللبن المجفف.

وأضاف حامد: كميات الألبان المنتجة في مصر لا تكفي مصانع الجبن، وبالتالي لا بد من الاعتماد على بعض المكونات الأخرى أهمها الزيوت، ومعظمه مستورد بنسبة 98%.

وأكد أن إنتاج الشركة كبيير للغاية، وهو ما يؤثر على حجم المعروض في السوق يوميا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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