هيئة الدواء تشارك في معرض "CPhI" العالمي بمدينة فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في فعاليات معرض CPhI العالمي، والتي بدأت اليوم بمدينة فرانكفورت، ولمدة ثلاثة أيام.

وأكدت الهيئة حرصها على المشاركة في المعرض؛ والذي يعد واحدًا من أكبر الفاعليات الدولية المهمة التي يتم تنظيمها منذ 30 عاما، حيث يجتمع أكثر من عشرة آلاف من كبار المستثمرين المتخصصين في مجال الصناعات الدوائية في موقع واحد لتسهيل تبادل الخبرات الهامة، واستكشاف المستجدات العالمية في مجال تطوير صناعة المستحضرات الدوائية.

وتفقد الدكتور تامر عصام - رئيس هيئة الدواء المصرية- الأجنحة المصرية المشاركة في فعاليات المعرض، حيث يشهد المعرض مشاركة متميزة من عدد من الشركات المصرية الحريصة على رفع تنافسية مستحضراتها وزيادة نفاذها للأسواق العالمية؛ وتفقد اليوم جناح الشركات المصرية المتخصصة في مجال المستحضرات الطبية، وهي شركة جلوبال ادفانسيد، ومجموعة فاركو، وإيبيكو، والمهن الطبية، وسيديكو، بالإضافة إلى شركة بيوجينرك، والأندلس، وزيتافارم، ويوتوبيا، وكذلك شركة إيفا فارما.

واستعرض رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات أهم المستحضرات المصرية المشاركة في المعرض، ومنها مستحضرات تعد أول مثيل محلي تم تداوله، والتي يتميز بها السوق المصري، وأكدوا حرصهم على طرق أبواب الأسواق العالمية، من خلال شراكات استراتيجية لفرص تصديرية واعدة لتلك المستحضرات المهمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة مواكبة صناعة الأدوية المحلية للمستجدات العالمية؛ لاستمرار الحفاظ على محققات ومكتسبات السوق الدوائي المصري، كما أكد حرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات الدولية المتميزة، وتواجدها بشكل داعم للصناعة الدوائية المصرية، وتشجيع مختلف الشركات الوطنية لفتح أسواق إقليمية وعالمية جديدة.

جدير بالذكر أن معرض CPhI العالمي يقام بشكل سنوي، ويهدف إلى الربط بين كبار المستثمرين والمصنعين المتخصصين في مجال الأدوية بأهم الموردين الدوليين؛ لخلق فرص شراكات تجارية جديدة تسهم في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية، وتبادل الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يتناول عرض حلول علمية وتكنولوجية حديثة أمام الشركات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة بالمحافل الدولية، وانطلاقا من حرصها على تعزيز سبل التعاون في مجال الدواء، وزيادة فرص الاستثمار بمصر، ودعم التصدير، والوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية الخاصة بالصناعة والرقابة الدوائية، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة الدواء.

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