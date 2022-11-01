الجيزة: تطوير وتوسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة ليصبح 18 مترا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، تواصل أعمال رصف وتطوير وتوسعة مدخل المنطقة الاثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين ليصبح عرض الطريق 16م بدلا من 8 م حيث تمت إزالة التعديات والبروز على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية لتوسعة الطريق ليضاف الى المحاور المطورة بالمركز.

وقال محافظ الجيزة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المحافظة تواصل تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود رفع كفاءة الطرق، وأوضح أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة رصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم بطول 5ر2 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية الطرق وذلك في إطار جهود تحسين الحركة المرورية بذلك القطاع، بالاضافة الى تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة شوارع المسابك والأربعين بمركز ومدينة أوسيم لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

وكلف المحافظ مديرية الطرق والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان التنفيذ على أكمل وجه.

وفي نفس الإطار، اطلع محافظ الجيزة على جهود حي العمرانية في استكمال تطوير ميدان مدكور بشارع الهرم واستكمال تركيب كشافات الإنارة وتقليم الأشجار ورفع كفاءته للارتقاء بالمظهر الحضاري.