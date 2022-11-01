شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. الحكومة تنفى تراجعها عن تطوير وترميم المدارس بشمال سيناء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.