‫الزراعة: إعفاء بعض مسئولى الإدارة الزراعية بسمالوط من مناصبهم بسبب التقصير بالعمل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى إعفاء كل من مدير الإدارة الزراعية بسمالوط ومدير إدارة التعاون الزراعي ورئيس قطاع البيهو الزراعي ‏ومدير جمعية البيهو الزراعية اعفائهم من مناصبهم بسبب تقصيرهم في أعمالهم .

جاء ذلك بعد قيام سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بجولة مفاجئة إلى محافظة المنيا للتفتيش على بعض الجمعيات الزراعية للتأكيد من حسن سير عملية صرف الأسمدة للمزارعين ومنع التلاعب فيها.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة على منظومة الأسمدة ومنع التلاعب فيها.